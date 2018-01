Problemi finanziari per la Roma, costretta a cedere i pezzi pregiati. Su tutti, Edin Dzeko. Come riportato da La Nazione, i giallorossi vorrebbero Khouma Babacar della Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto: i viola si sono opposti. È stata presa in esame, quindi, l’ipotesi che porta a uno scambio temporaneo: ‘Baba’ in Lazio, Defrel in Toscana, con cifre e conguagli da stabilire. Siamo ai sondaggio, ma l’idea c’è.