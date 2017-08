Nonostante un'ultima stagione non certo esaltante, la rosa del Genoa continua ad attirare su di sè le attenzione di molti club di Serie A e non solo.



Dopo qualche settimana di tranquillità, ad essere tornato nel mirino di diverse squadre è Armando Izzo. Secondo quanto riferisce il Secolo XIX, il difensore 25enne sarebbe seguito con estremo interesse da Inter e Roma, formazioni che già in passato avevano più volte cercato un approccio con il ragazzo di Scampia.



Fuori per squalifica fino al 12 ottobre prossimo, Izzo vorrebbe tuttavia proseguire la sua avventura al Grifone almeno per un'altra stagione. La certezza di giocare con costanza gli garantirebbe infatti di aumentare le proprie chance di convocazione per i mondiali in Russia della prossima estate. Anche il Genoa, dal canto suo, dopo aver perso Burdisso, Orban e Munoz, praticamente metà della difesa dello scorso anno, non vorrebbe liberarsi di quello che a tutti gli effetti è uno dei leader dello spogliatoio rossoblù. Ed anche per questo da qualche giorno la dirigenza genoana ed il procuratore di Izzo hanno cominciato a discutere dell'allungamento di contratto del giocatore, in scadenza a giugno 2019.



Difficile, dunque, che sia il tentativo della Roma che quello dell'Inter possano andare a buon fine, almeno per l'immediato. Più probabile se mai che le due società possano lavorare ad un'intesa sul giocatore per la stagione 2018-19.