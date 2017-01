Roma e Milan su Memphis Depay. Secondo quanto riportato dal The Sun, non ci sarebbero solo i giallorossi sull'esterno offensivo del Manchester United, richiesto in prestito in queste ore anche dalla società rossonera, che vorrebbe regalare a Vincenzo Montella un'alternativa in più a Suso e Niang. Ipotesi comunque difficile, visto che José Mourinho vorrebbe cedere a titolo definitivo il calciatore.