Il Cies (centro internazionale di ricerca sullo sport) ha diramato grazie al suo osservatorio sul calcio un nuovo report incentrato sulla capacità dei club europei di valorizzare i calciatori presenti nelle proprie rose.Una top 100 dei club più importanti che hanno fatto fruttare gli investimenti per i propri giocatori. Di fatto il Cies ha tracciato una stima che traccia il divario fra il reale valore delle rose delle squadre, e il costo che è stato necessario per assemblarle.Per la stragrande maggioranza delle squadre, il divario è positivo. Mentre solo pochi club hanno un trend negativo. Guida il Barcellona, su cui incidono principlamente le valorizzazioni di Messi (da 0 € al valore stimato attuale di 170 milioni) e Neymar (da 87 a 247 milioni). Al secondo posto c'è il Tottenham Hotspur che ha investito tanto in giovani talenti che, però sono costantemente impiegati in prima squadra. Chi è in negativo sono i club che maggiormente stanno ottenendo risultati negativi nell'ultimo periodo come Amburgo, Wolfsburg, Valencia, Schalke 04 e, soprattutto, Manchester United e PSG (su cui però incide anche un campionato poco performante come la Ligue 1).E le italiane? La migliore delle formazioni della Serie A è il, ottavo, con un +228 milioni, segue la, decima, con un +200 milioni. Al 15esimo posto la Juventus con +172 milioni mentre 19esima e 20esima sonoferma a +129 e +114 milioni.rispettivamente 32esima e 38esima con un divario soltanto in doppia cifra. Il club rossonero si attesta su i +68 milioni mentre i nerazzurri non vanno oltre +58.