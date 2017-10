Un comunicato del giudice sportivo ha reso noto che sia Roma che Napoli sono state multate per il comportamento dei rispettivi tifosi nell'ultima di campionato. Per il club giallorosso ammenda di 20.000 per i cori di solita discriminazione e denigrazione titolare intonati da alcuni sostenitori locali. Per quello azzurro invece, ammenda di 10.000 per avere i propri supporter lanciato un bengala dal proprio settore verso i tifosi della Roma