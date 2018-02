In Argentina sono certi: Nicolas Castro, centrocampista di diciassette anni del Newell’s Old Boys diventerà a giugno un giocatore della Roma. L’accordo con il club argentino sarebbe ormai a un passo e il ragazzo potrebbe trasferirsi per una cifra vicina ai 600mila euro. Un’ottima plusvalenza per il Newell’s che soli cinque mesi fa aveva praticamente chiuso un accordo con il Boca Juniors per 120.000 dollari (circa 98mila euro). Il trasferimento di Castro è poi saltato per l’inserimento di diversi club e per un affare che era ormai diventato di dominio pubblico e che aveva suscitato qualche malumore nella piazza di Rosario.



CHI E' - Nicolas ha iniziato a dare i suoi primi calci al pallone a sei anni nella squadra della città dove è nato il 1 novembre del 2000. Dopo aver giocato un anno nel torneo Federal B, il Newell’s lo ha acquistato per farlo giocare nelle giovanili. Le sue ottime prestazioni gli hanno regalato anche la convocazione nell’Argentina Under 20, ma non solo: Nicolas ha anche disputato il tour in Australia e Singapore con l’Under 17 e la Nazionale maggiore, coronando così il suo sogno di conoscere il suo idolo Lionel Messi, con il quale ha parlato e ha scattato una foto. “Castro è simile a trequartisti come Riquelme o Ortega, perché cerca la giocata e ha una grande visione di gioco. Non sto esagerando”. Da trequartista come lo ha disegnato il suo ex tecnico nel 9 de Julio de Rafaela, Castro è poi sceso a centrocampo giocando quasi sempre come mezzala. “Non ci sono più giocatori come Nico. È qualità assoluta. Ha un grande dribbling, tanta tecnica e sa leggere molto bene il gioco. Purtroppo non siamo riusciti a mantenerlo”, ha continuato Werlen. Ha attirato l’interesse dei top club europei. Oltre alla Roma infatti, il Newell’Old Boys ha ricevute le telefonate del Barcellona e del Manchester United. .