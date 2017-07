Mancano 5 milioni di euro per portare Defrel dal Sassuolo alla Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, un'alternativa per il mercato in attacco dei giallorossi può essere l'argentino Lucas Alario: gioca nel River Plate, ha una clausola di 15 milioni. Dall'Inghilterra, però, rilanciano l'interesse della Roma per Samir Nasri, fuori dai progetti del Manchester City dopo il prestito al Siviglia.