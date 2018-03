Alisson sta stregando l'Europa. Il portiere della Roma, che in Champions League non ha mai preso gol all'Olimpico, è finito nel mirino di Monaco e Paris Saint-Germain. Come scrive Tuttosport, il club del Principato, in particolare, ha già pronta un'offerta da 35 milioni di euro per il club giallorosso e da 3,5 milioni di euro di ingaggio per il giocatore.