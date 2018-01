Il sorpasso a destra è servito. Nella corsa tutta inglese per arrivare a Emerson ora c’è il Chelsea in vantaggio sul Liverpool. I Blues ieri hanno presentato una prima offerta ufficiale alla Roma da 20 milioni bonus compresi. Molto vicina quindi alla richiesta giallorossa che è di 20 più i famosi bonus legati a presenze e obiettivi per arrivare a un totale di 25. C'è ancora distanza quindi, ma anche la volontà di chiudere anche perché per la Roma si tratterebbe di una grossa plusvalenza avendo pagato Emerson appena 2 milioni.



I DETTAGLI - A favorire l’operazione l’intervento di un intermediario che ha effettuato un sondaggio pure per Dzeko (incedibile fino a giugno) ma che non ha ancora contattato l’entourage dell’italo brasiliano. L’agente di Emerson finora si è sentito con Juve (ormai lontana) e Liverpool che nelle prossime ore potrebbe provare un controsorpasso. Il terzino, messo in lista mercato da Conte, ha sempre dichiarato di sognare di giocare in Premier League e non ha particolari preferenze tra Londra e Liverpool. Nella Roma d'altronde si è trovato la strada sbarrata da Kolarov e il lungo stop per infortunio non lo ha di certo aiutato.