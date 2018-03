Multa di 1.600 euro e divieto di guida per un mese. Come riporta il quotidiano belga Het Nieuwsblad, è questa la sanzione inflitta a Radja Nainggolan per l’episodio accaduto il 26 marzo di un anno fa, dopo la partita tra Belgio-Grecia. Allora, il Ninja , stando alla ricostruzione dei giornali, venne fermato insieme ad un suo amico dalle autorità locali per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto dichiarato invece dal diretto interessato, il giocatore si sarebbe messo al posto del guidatore solo una volta che l’auto si era fermata, per via di una ruota forata. La vicenda nel frattempo ha subito sviluppi e il caso è arrivato in tribunale, ma Nainggolan non si è presentato al processo, visti gli impegni a Roma, e il giudice ha quindi deciso di sanzionarlo, ritenendolo dunque colpevole. Il provvedimento, valido in Belgio, probabilmente verrà attuato anche in Italia.