Questa notte la Roma ha battuto il Tottenham per 3-2. In rete Perotti, Under e Tumminello mentre per gli inglesi Winks e Janssen. Spicca il giovane Under, che trova il primo gol in giallorosso arrivando per primo su una respinta corta della difesa ingelsa e spedendo in rete il pallone con un sinistro preciso e potente.