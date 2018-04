Grandi novità in vista di Liverpool-Roma: in giornata, infatti, è molto probabile che verrà svelato il nome del prossimo main sponsor della Roma. Come riferisce Tele Radio Stereo, oggi si saprà quale azienda metterà il proprio logo sulle divise giallorosse.



Si tratterà di una compagnia aerea di livello internazionale, né italiano o turca, escludendo dunque la Turkish Airlines di cui si era parlato spesso in passato. Addirittura non si esclude che possa finire già sulle maglie della Roma nella gara di domani col Liverpool.