Prendendo parte ad un'iniziativa social della Roma, Stephan El Shaarawy parla dell'inizio di stagione suo e della squadra giallorossa. "Ho iniziato tardi la preparazione per problemi alla schiena, ho dovuto faticare il doppio per recuperare. Poi però la gioia che trovi quando segni ripaga tutti i sacrifici. Di Francesco? Cura molti i dettagli, in particolar modo in attacco. Lavora molto sulla tattica, e questo mi favorisce: i movimenti per gli esterni sembrano fatti apposta per me". Una parentesi particolare poi si apre sui giocatori con cui il Faraone avrebbe voluto giocare. "Un giocatore che ho sempre preso come esempio è Kakà. Quando giocavamo insieme nel Milan cercavo di impararne i numeri. Un altro idolo per me è Ronaldinho, sarebbe stato un giorno scendere in campo al suo fianco".