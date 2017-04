"Giocare il derby è una grande emozione. Ho vissuto quello di Milano ma qui è particolare, poi nell'ultimo c'è stata anche la Curva Sud. Giocarlo con i nostri tifosi ci darà una spinta importante, una forza in più". Stephan El Shaarawy, intervistato dall'As Roma Match Program, introduce la stracittadina. "Per noi deve essere una gara come le altre. Io uomo derby? Non so, ma qualche cosa mi si muove dentro, qualcosa di importante. Ci serve la vittoria per tenere il Napoli a distanza. Dovremo tenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti, purtroppo nella doppia sfida di Coppa Italia qualche volta è scesa. Loro difendono ma sanno ripartire bene, da parte nostra posso dire che siamo pronti e fiduciosi".