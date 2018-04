L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy è intervenuto a Premium Sport prima del match con il Genoa: "Penso che l'abbiamo preparata come tutte le altre, prima di Liverpool ci sono due partite importantissime per il terzo posto. Dobbiamo essere concentrati come in Champions e come nelle altre partite. Non vinciamo da tre partite in campionato, dobbiamo tornare a fare punti. Differenza tra campionato e Champions? Sì penso che ci sia differenza tra la Champions e il campionato. La cosa che non è mai mancata è stato l'atteggiamento. Il Genoa è in forma, ha fatto diversi risultati utili consecutivi. Troveremo una squadra tosta".