Stephan Elshaarawy, dalla tournée americana della Roma, ha parlato a Insideroma.com: "Di Francesco? Chiede molto lavoro ai due esterni e ho avuto modo di vederlo nei primi allenamenti, non li ho fatti ma mi hanno detto che chiede tutte e due le fasi: sia quella difensiva che quella offensiva. Per cui, come ho detto anche in altre interviste, dobbiamo ascoltarlo perché penso sia un allenatore molto capace e penso che stiamo lavorando molto bene su questa cosa".



"Spalletti alla seconda giornata? Sarà una gara molto sentita, non solo per gli ex, ma perché è una gara molto importante. La prima contro una grande squadra che anche quest’anno si è rinforzata, per cui sarà una partita molto tosta come lo sarà anche la prima a Bergamo con l’Atalanta. Quindi è un inizio molto tosto dove dovremo cercare di fare bene e fare punti, però penso che ci arriviamo pronti perché stiamo lavorando bene, sto vedendo il gruppo lavorare con grande determinazione quindi penso che ci siano tutti i presupposti per iniziare bene".



"Penso che in questa squadra siano arrivati giocatori molto validi, come detto prima, di grande talento e di esperienza. Siamo contenti che sono rimasti i nostri giocatori più importanti. E dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro. Non dobbiamo pensare a giocatori che potrebbero arrivare. Ci sentiamo forti e dobbiamo seguire la nostra strada, il nostro allenatore e ascoltare quello che ci dice, questo penso sia la cosa più importante da fare. Ci sentiamo pronti e aspettiamo l’inizio del campionato”.



"Cengiz Under? La prima cosa che si nota sono sicuramente le doti tecniche. È un ragazzo giovane e di grande talento, poi è chiaro che cercherà di integrarsi al meglio e il più presto possibile. Noi siamo qui per aiutarlo a esprimere le sue qualità. Penso sia un ottimo rinforzo per noi e penso che ci possa dare una grande mano e quindi siamo contenti di averlo in squadra. Adesso non so se arriveranno altri acquisti ma penso che la squadra sia pronta, sono arrivati dei giovani di talento e altri giocatori di grande esperienza come Kolarov, per cui penso che abbiano lavorato bene anche sugli acquisti”."