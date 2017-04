Stephan El Shaarawy, esterno della Roma, parla dopo l'eliminazione in Coppa Italia subita contro la Lazio: "Cos'è andato storto? I due gol subiti che erano da evitare, nel primo tempo hanno avuto solo un'occasione, dovevamo sfruttare le nostre. La partita l'abbiamo fatta, abbiamo vinto ma purtroppo non è bastato. Perché non vinciamo nulla? In Europa League e in Coppa Italia siamo stati condizionati dagli episodi, a Lione dovevamo evitare il quarto gol. Le partite le abbiamo fatte ma le partite di andata ci hanno molto penalizzato. Ora siamo secondi, dobbiamo mantenere la posizione e cercare di raggiungere la Juventus. Scudetto? Mancano 8 giornate e finché la matematica non ci condanna dobbiamo crederci così come i nostri tifosi, ai quali abbiamo comunque regalato una vittoria. Perché segno solo in casa? Non so perché, quello che posso dire che è che do sempre il massimo per aiutare la squadra, poi non conta quando e dove segno. Poca continuità? Sì, però quest'anno abbiamo avuto giocatori che hanno fatto benissimo, che hanno meritato il loro spazio ma non mi ha mai impedito di dare il 100%, penso anche di averlo fatto bene e sono soddisfatto. Il gol sfiorato con il Lione? Avrei potuto cambiare le sorti della stagione mia e della Roma, ci avrebbe dato grande fiducia ma bisogna rammaricarsi ma non troppo, il calcio va avanti e pensiamo alle prossime".