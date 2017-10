L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato dopo la vittoria per 3-0 in Champions contro il Chelsea: "Questa è una di quelle serate che mi porterò dentro per tutta la vita. E’ stata la mi prima doppietta in Champions, poi battere il Chelsea non capita tutti i giorni: ci teniamo stretta questa vittoria e siamo contenti. E’ un momento speciale per me, è stata una settimana molto intensa e piena di emozioni: sono molto felice. Primi nel girone? Significa tanto per noi, quando è uscito il girone c’era un po’ di scetticismo ma a Londra eravamo consapevoli di poter fare una grande gara e l’abbiamo fatta. Però non è ancora finita, dobbiamo restare primi."