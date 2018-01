Giusto il tempo di salutare quelli che da stasera saranno i suoi ex compagni, poi il volo per Londra. Emerson Palmieri è ormai del Chelsea. Questa mattina il terzino italo-brasiliano si è presentato a Trigoria – dove è in programma una seduta di lavoro – senza però scendere in campo, e lasciando il centro sportivo pochi minuti dopo le 11,30. Ora è pronto a partire per Londra per svolgere le visite mediche con il club di Antonio Conte e firmare il contratto da 4 milioni e mezzo a stagione con la sua nuova squadra. L’affare permetterà alla Roma di incassare 20 milioni di euro più 8 di bonus legati al raggiungimento di traguardi di squadra e personali.