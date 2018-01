Emerson Palmieri è ormai del Chelsea, eppure intanto questa mattina il terzino italo-brasiliano si è presentato a Trigoria per l’allenamento in programma alle 11. Nella serata di ieri le indiscrezioni di mercato lo davano ormai ad un passo dai Blues, già pronto a partire per Londra per svolgere le visite mediche e firmare il contratto da 4 milioni e mezzo a stagione. Evidentemente c'è ancora qualche dettaglio da limare. Probabile che Emerson parti in serata per la capitale inglese.