Per Emerson Palmieri il 2018 deve essere l’anno del riscatto dopo la rottura del crociato dello scorso 28 maggio. l terzino italo-brasiliano è già tornato in campo, ma deve ancora entrare in forma. Su Instagram, il calciatore giallorosso ha scritto di sperare in un nuovo anno pieno di soddisfazioni. Ecco le sue parole: “Il 2017 è stato un anno con momenti di allegria ma anche con momenti difficili, momenti che mi hanno insegnato a superare tutti i miei ostacoli. Ringrazio Dio, la mia famiglia, i miei amici e tutti i tifosi che mi hanno sempre dato tanta forza. Grazie di tutto 2017…e che sia un 2018 migliore!”.