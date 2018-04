Il centrale della Roma, Federico Fazio, ha parlato a Marca di nazionale e della sfida di Champions contro il Barcellona: "In nazionale abbiamo un sistema che personalmente mi piace, quello di fare pressione, recuperare velocemente la palla e giocare con una squadra alta e corta. E’ molto simile a quello che facciamo a Roma, e questo mi aiuta, sta andando bene. Non c’è bisogno di nominare i giocatori che abbiamo in attacco in Argentina, ma non è una cosa che mette pressione, sappiamo che raggiungeremo l’obiettivo e avremo delle occasioni, ma l’importante è che difendiamo tutti bene, non solo i migliori. Sistema Sampaoli? Nel sistema di Sampaoli ci viene chiesto di non dipendere da Messi, ma questo è inevitabile perché è il migliore al mondo. Non vuole che cerchiamo sempre Leo, dopo tutto, fa girare la partita quando tocca la palla e quando non lo fa. È il migliore del mondo da anni. Barcellona e lotta Champions in Serie A? Abbiamo poche possibilità di lottare per lo scudetto, ma giochiamo per entrare tra i primi quattro in questa Champions ed essere in questa competizione anche il prossimo anno. Non possiamo trascurare il campionato, ma vogliamo fare la storia".