Federico Fazio, difensore della Roma, parla a Roma Tv dopo il pareggio contro il Sassuolo: "Oggi era una partita da chiudere prima, sapevamo che esisteva questo rischio. Ne abbiamo vinte tante così ma oggi non è andata bene, ora dobbiamo lavorare ancora meglio. Il gol subito? Non ricordo bene, lo dobbiamo analizzare. Si deve continuare a lavorare, conosco i giocatori della squadra e so che tutti abbiamo voglia di fare. Si deve guardare in avanti per ribaltare questa situazione".