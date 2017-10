La Roma prosegue il lavoro di preparazione in vista della sfida di domani sera all'Olimpico contro il Crotone. Gli uomini di mister Eusebio Di Francesco, che alle 14.45 ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, hanno iniziato la seduta di rifinitura in sala video per studiare la formazione calabrese. Successivamente è in programma una seduta tattica sul campo B di Trigoria. Federico Fazio si allena con il resto del gruppo, mentre Kostas Manolas svolge un lavoro individuale