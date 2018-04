Ecco le parole di Federico Fazio alla vigilia di Barcellona-Roma.



Fermare Messi - «Lo conoscono bene tutti, è il migliore al mondo. Vediamo quello che fa ogni giorno, ma dobbiamo pensare a tutti con rispetto e anche alla Roma, la nostra squadra, è fondamentale. Messi ed io non ci siamo detti niente di particolare. Sapeva e conosce bene la Roma, come noi conosciamo loro. Sarà una grande sfida».



Suarez - «È un grande attaccante, non pensiamo solo a loro ma anche alla nostra squadra».







Le critiche a Messi - «Tutti quelli che vivono il calcio sanno che è uno dei migliori. Tutti conosciamo la sua qualità».



Segnare al Barcellona - «Un grande Siviglia sabato gli ha fatto pressione.È mancato solo il colpo per chiudere il match. Vedremo oggi cosa faranno contro il Bayern Monaco».



Barcellona favorito - «Non vogliamo parlare di percentuali, credo sia una grande partita e con umiltà e rispetto, ma con entusiasmo e ambizione vogliamo andare avanti e fare grandi cose. Dobbiamo guardare avanti e al futuro e cercare di fare il massimo».



Totti come Iniesta - «Sono due giocatori diversi, uno ha fatto tutta la carriera nella Roma, l’altro è un idolo nel Barcellona e nel calcio. Francesco è ancora con noi contribuendo con la sua esperienza».



Difesa a quattro - «Io ho giocato sempre a quattro, ma possono giocare anche a tre. Posso giocare anche a sinistra e a destra, sono a disposizione del mister».