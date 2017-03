Federico Fazio, difensore della Roma, intervista da Roma Radio suona la carica: "Un peccato esser stati eliminati dall’Europa League nel doppio incontro con il Lione, avremmo potuto vincere la competizione. E’ stato un peccato ma adesso dobbiamo ripartire in campionato, la squadra è pienamente convinta che la Serie A non sia ancora chiusa, ci sono ancora due mesi di partite importanti e dobbiamo vincerle, la sosta ci sta aiutando per recuperare in vista del finale di stagione. Adesso bisogna pensare solamente all’Empoli, poi ci concentreremo sul derby con la Lazio. Napoli-Juventus? Io punto sempre al massimo e quindi al primo posto, sarebbe meglio una vittoria del Napoli. Siamo secondi già da tutta la stagione e dobbiamo guardare avanti. La cosa importante è guardare alle prossime 11-12 partite e vincerle!".