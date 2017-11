Federico Fazio, difensore della Roma, parla a Roma Radio dopo la vittoria nel derby: "Quanto è bello vincere un derby? Molto bello vincere il derby, è una vittoria importante perché la Lazio è una nostra rivale in classifica. La Juventus poi ha perso e questo ci permette di guadagnare punti. Dobbiamo continuare così: guardiamo anche le altre partite ma quelle importanti sono solo le nostre. Vittoria tramite il gioco? Sì, sappiamo che sono bravi nelle ripartenze. Siamo stati compatti, loro non avevano la possibilità di pareggiare o vincere questa partita, al di là del rigore. Abbiamo lavorato bene, una partita importante per la classifica e per noi, poi vincere il derby è sempre bello".