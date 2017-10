Federico Fazio, difensore della Roma, parla a Premium Sport dopo la sfida persa con il Napoli: "Nella ripresa abbiamo fatto molto bene, se avessimo pareggiato potevamo anche vincere. Abbiamo creato molto ma il gol non è arrivato, il calcio è così. La parata di Reina sul mio colpo di testa? Ha fatto una grande parata come quella dell’anno scorso. E’ un grande portiere, ci è mancata un po’ di fortuna ma dobbiamo continuare così perché il campionato è lungo. La distanza dal primo posto? La stagione è ancora lunghissima, siamo un grande squadra e dobbiamo continuare a crescere tutti insieme. Ora dobbiamo pensare al Chelsea perchè sarà un sfida molto difficile. Troppi infortuni muscolari? Stiamo avendo molta sfortuna in questo inizio di stagione con gli infortuni. Nel calcio questa cosa può succedere, dobbiamo essere tutti pronti per scendere in campo".