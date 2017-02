Federico Fazio, difensore della Roma, parla ai tifosi in diretta ai tifosi su Twitter: "Fa sempre bene quando i tifosi parlano bene di me. Dopo aver conosciuto i compagni e aver capito quello che voleva il mister ho trovato continuità e sono migliorato sempre di più. La mia passione per il calcio è iniziata da piccolo, tra tv e campo. Ero tifoso del Boca Juniors in Argentina, giocavo con mio padre prima di entrare in una squadra. Sono rimasto tifoso del Boca. Amo tutti gli sport, se non avessi fatto il calciatore avrei forse giocato a basket".



Poi due parole sull'amicizia con Perotti: "Nella mia carriera mi sono trovato sempre bene con tutti i miei compagni di squadra, ma con Perotti ho un legame particolare, dato che abbiamo giocato insieme a Siviglia. Il Comandante? E' un soprannome che mi piace. Gli avversari più difficili da affrontare? Sono tanti gli attaccanti forti che ho incontrato e che mi hanno messo in difficoltà, ma se dovessi dirne uno dico Messi, anche se contro il Barcellona si giocava sempre contro grandi campioni".



Infine i giocatori a cui si ispira. "Mi sono sempre ispirato a Walter Samuel, un grande. Oggi guardo anche John Terry e Gabriel Milito".