"L'Europa League è una bella competizione, vogliamo vincerla. Ci assicurerebbe anche un posto in Champions. Ma dobbiamo rispettare il Villarreal, sono una buona squadra". Federico Fazio, difensore della Roma, ai microfoni di Sky Sport parla degli obiettivi stagionali dei giallorossi. "Ora abbiamo il Genoa domenica, dobbiamo stare attenti. Con la Juve si può vincere e perdere, ma dobbiamo cambiare qualcosa perchè il Genoa è una buona squadra. Dobbiamo fare 3 punti. Crediamo allo scudetto, vogliamo chiudere a 41 punti il girone d'andata e rimanere vicini alla Juventus. Spalletti? Lavora su tanti aspetti insieme al suo staff tecnico. La cosa più importante è la sua voglia di vincere tutte le partite e fare sempre qualcosa in più, riuscendo a trasmetterla alla squadra in ogni allenamento. Vogliamo portare questa sua voglia in campo".