Il difensore della Roma, Fazio ha dichiarato a Premium Sport dopo la vittoria nell'anticipo di campionato a Udine: "Under ancora in gol? Sta lavorando bene, non è facile, è molto giovane e l'italiano è diverso dalla sua lingua, ma si sta impegnando per impararlo. Ha capito cosa vuole il mister e sta facendo molto bene. Adesso tutti parlano di lui ma deve stare tranquillo e continuare così".



"Il fattore che ha dato la svolta alla squadra? Sapevamo che dovevamo cambiare quel momento, quel mese sfortunato in cui non abbiamo vinto. Era importante tornare a vincere, ora dobbiamo continuare a crescere perché adesso c'è una gara molto importante in europa. Chi è favorito tra noi e lo Shakhtar Donetsk? Non pensiamo a questo, dobbiamo fare una grande partita, loro sono una buona squadra e li rispettiamo. Dobbiamo continuare così. La qualità maggiore di Monchi? E' bravissimo, lui e il suo staff lavorano benissimo e i giocatori come Under lo dimostrano. Strootman ha detto che non siamo competitivi come Napoli e Juve? Non voglio alimentare questa polemica. Dobbiamo solo avere pensieri per la prossima partita".