Trattativa aperta, con l'obiettivo di chiudere in tempi rapidi. La Roma fa sul serio per Sofiane Feghouli, trequartista algerino classe 1989, legato al West Ham fino al 2019. Arrivato come grande acquisto dell'estate, strappato al Valencia e alla concorrenza dei club europei, a Londra in questa stagione ha recitato il ruolo di comparsa, con solo 555' spalmati su 15 presenze, tra campionato e coppe. Per Bilic non è una prima scelta, ecco perchè nei prossimi giorni l'ex giocatore dell'Almeria potrebbe partire, destinazione Italia.



OFFERTA ROMA - La Roma ha fretta, cerca un nuovo esterno d'attacco e, secondo quanto appreso da calciomercato.com, dopo il no del Chelsea per Musonda, che vuole essere visionato e giudicato da Conte prima di essere ceduto in prestito, ha accelerato per Feghouli. Con il giocatore c'è un accordo di massima, manca quello con gli Hammers. Massara, uomo mercato giallorosso dopo l'addio di Sabatini,è volato a Londra e ha chiesto l'algerino (che non è stato inserito nella lista dei convocati per la Coppa d'Africa) in prestito oneroso con diritto di riscatto, in un'operazione da circa 13 milioni di euro (1+12).