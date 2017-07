"Domani inizia la vendita di biglietti di Serie A, con le prime 3 partite in casa. Roma-Inter è considerata big match, mentre Roma-Verona e Roma-Udinese sono normal match, quindi hanno prezzi diversi". Carlo Feliziani, responsabile ticketing As Roma, ai microfoni di Roma Radio fa il punto sulla campagna abbonamenti giallorossa. "Abbonarsi garantisce dei prezzi ovviamente inferiori. L’abbonamento sarà possibile fino a Roma-Inter, c’è ancora un mese di tempo. Gli abbonamenti per la Champions League stanno andando molto bene. In campionato anche: già sono state superate le quote dello scorso anno".