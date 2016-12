Il responsabile della biglietteria della As Roma Carlo Feliziani ha rilasciato un'intervista a Roma Radio. Queste le sue dichiarazioni:



"Siamo in attesa di ricevere dai colleghi del Villarreal i biglietti, appena le avremo inizieremo la vendita. Chi ha già acquistato biglietti in Europa avrà la prelazione, poi andremo avanti con gli step di prelazione. Saranno circa 2000 i biglietti a disposizione"



L'avversario europeo che ti ha fatto fare più fatica?

Direi più si va a Est e più qualche difficoltà c'è. Anche lì ci sono eccezioni ma statisticamente sono lì i problemi.



Anche per la lingua?

Se stai su due piani diversi diventa complicato. Riusciamo comunque a portare a casa il risultato



Le regole per la capienza?

Tutte le squadre devono garantire almeno il 5%. All'Olimpico abbiamo la possibilità di andare oltre perché possiamo tenerli anche 5500. In linea teorica le avversarie hanno questa fortuna, cosa che a noi succede di rado



Il mini abbonamento?

Prevede anche in omaggio la gara di Tim Cup. Quando si fanno questi pacchetti non si sa mai quali saranno le partite. Abbiamo fatto anche l'abbonamento europeo non sapendo dove giocavamo.