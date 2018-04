Roma-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 18) è il secondo anticipo della 31esima giornata di campionato in Serie A dopo la vittoria della Juventus a Benevento. I giallorossi cercano i tre punti per dimenticare il poker incassato a Barcellona in Champions League. Di Francesco recupera Nainggolan e schiera titolare Defrel nel tridente d'attacco con Dzeko ed El Shaarawy. Juan Jesus fa rifiatare Kolarov. Dall'altra parte Pioli non può contare sullo squalificato Chiesa.