Il destino a volte sa essere davvero crudele. Ne sa qualcosa Alessandro Florenzi che, a quanto pare, si è rotto di nuovo il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già lesionato e «riparato» lo scorso ottobre. La sua stagione è definitivamente chiusa in anticipo, domani - scrive Il Tempo - si metterà di nuovo nelle mani del professor Pierpaolo Mariani, che ha già organizzato l’operazione-bis a Villa Stuart.



La prima risonanza magnetica effettuata martedì ha mostrato una nuova lesione del crociato, che si sarebbe distaccato dall’osso su cui era stato impiantato come da prassi. Mariani ha visionato l’esame e tra oggi e domani e ne farà eseguire un altro per un responso definitivo. In ogni caso, l’ortopedico è intenzionato ad «aprire» il ginocchio di Florenzi per un’artroscopia e decidere sul momento come intervenire.