Un contratto in scadenza e il dubbio se andare o restare. E' questa l'attuale situazione di Florenzi che si troverà nelle prossime settimane a trattare il rinnovo con la sua amata Roma. L’accordo attuale scade a giugno 2019, da qui alla prossima estate l'esterno e il club dovranno prendere per forza una decisione insieme, perché senza rinnovo di contratto la cessione sarebbe obbligatoria. L’appuntamento era stato fissato per i primi giorni di gennaio, ma la crisi ha posticipato il tutto. Ora Florenzi guadagna circa 2 milioni netti compresi i premi, ma non mancano i club pronti ad aumentargli lo stipendio e poi trattare al ribasso il prezzo del cartellino. Florenzi non vuole un braccio di ferro, ma nemmeno è disposto a rinunciare a troppi soldi né alla possibilità di giocare in un top club. Lo seguono da tempo alcuni club della Premier oltre all'Atletico Madrid. Insomma la trattativa non sarà facile.