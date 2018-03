Il rinnovo di contratto di Florenzi (è in scadenza nel 2019) sarà uno dei temi caldi che Monchi vuole affrontare durante questa pausa per le nazionali. Il terzino è nel ritiro azzurro, ma in questi giorni verranno intensificati i contatti col suo entourage. Florenzi chiede 4 milioni a stagione, la Roma offre qualcosa in meno. La volontà è di chiudere entro la fine della stagione.