Straordinari per Florenzi in vista del rush finale. Ieri l’esterno di Vitinia si è allenato da solo a Trigoria, mentre la squadra si godeva il giorno libero concesso da Spalletti, si è affacciato in campo per una sgambata col pallone al seguito e continuerà così per tutta la settimana, fino allo scoccare dell’ora della Primavera: lunedì 30 gennaio è la data segnata in rosso sul calendario iniziare a lavorare con i baby.



L’esordio in una gara vera sarà proprio con i più piccoli, difficile che arrivi già il 4 febbraio contro il Pisa, più probabile che aspetti il Crotone il 18. Poi sarà abile e arruolabile per la prima squadra e l’obiettivo di Florenzi è la convocazione per la sfida di Europa League con il Villarreal il 23. Manca meno di un mese e lui ha fretta di tornare. Lo ha anticipato Nura, che lunedì ha ricominciato ad allenarsi con la Primavera.