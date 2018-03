Direttamente dal ritiro della Nazionale, Alessandro Florenzi ha parlato della situazione legata al rinnovo con la Roma: "Questo argomento per me non è un peso: io penso solo al campo e a quello che succede lì". Il suo contratto è in scadenza a giugno 2019 e il ds Monchi sta lavorando per convincerlo a restare. Florenzi ha già ricevuto tanto offerte e deciderà cosa fare prima della fine della stagione.