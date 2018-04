Alessandro Florenzi, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della partita contro il Liverpool, semifinale d'andata di Champions League.



Queste le sue dichiarazioni: "Ricordiamoci sempre che è una partita di calcio. Veniamo qui con disponibilità e voglia, siamo in semifinale e non ci siamo arrivati per caso. Vogliamo divertirci ed ottenere un grande risultato. Il mister fa le scelte, noi dobbiamo solo seguirle ed adattarci in tutto. Tante persone, tanti padri di famiglia ricordano la partita del 1984 ma questa è un'altra partita".