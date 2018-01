Alessandro Florenzi, terzino della Roma, parla a Premium Sport dopo il pareggio con la Samp: "Meritavamo molto di più di questo risultato. Abbiamo costruito molto più di loro, abbiamo giocato con la stessa ferocia per tutti i 90 minuti e alla fine è arrivato questo pari che ci sta stretto. Abbiamo creato 10 occasioni, abbiamo sfiorato il gol più di una volta e se il tiro fosse entrato staremmo parlando di un'altra gara. Non parlo di sfortuna perché al sfortuna non esiste e si crea come la fortuna ma giocando così possiamo levarci delle soddisfazioni. Questo pareggio ha un’inerzia diversa rispetto a quello di San Siro. Il gol di Dzeko ha un valore importante Ha un valore importante, ma noi le situazioni di mercato a noi non sfiorano. Non guardiamo cosa succede fuori dal campo".