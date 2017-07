Nell'ultimo giorno di ritiro a Pinzolo, il centrocampista della Roma, Alessandro Florenzi, ha parlato a Sky Sport parlando della nuova stagione giallorossa e del suo percorso riabilitativo: “Piano piano stiamo riprendendo i carichi di lavoro, manca ancora un po', siamo sulla buona strada e sono felice. Il mio rientro? È previsto più o meno dopo settembre, dovrebbe essere quella la data prefissata, è da vedere se riuscirò a superare tutti i piccoli step che ci siamo dati, quando starò bene rientrerò".



Su Eusebio Di Francesco:

“Ha messo subito in campo le sue idee e stiamo cercando di attuarle. Abbiamo visto negli scorsi anni come il suo Sassuolo giocasse bene, siamo sulla buona strada in questo senso. Ora rientreranno i nazionali dopo il loro meritato riposo e ci rimetteremo in carreggiata per fare una grande annata".



Un pensiero è andato anche a Francesco Totti:

“È sempre stato un punto di riferimento e lo sarà qualora farà il dirigente. È un amico e un compagno, ma da dirigente avrà un ruolo più istituzionale".



Due parole anche sul Milan, protagonista del mercato:

“Rossoneri da scudetto? È da vedere, acquistare 10 giocatori e fare una squadra nuova non è sempre facile, ma hanno fatto un gran colpo: Leonardo Bonucci è il difensore più forte in circolazione e ha fatto sicuramente un grande acquisto. La Juve resta sicuramente la squadra da battere, Spalletti aiuterà l'Inter a fare una grande stagione, il Napoli ha cambiato poco ma resta la squadra che ha fatto vedere il miglior gioco in campo".



Ha chiuso poi parlando del Mondiale 2018:

"È un obiettivo che voglio raggiungere".