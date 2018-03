Alessandro Florenzi, terzino della Roma, parla in conferenza stampa della trattativa sul rinnovo: "Penso non sia la sede adatta per parlare di questa cosa. Sono abituato a pensare al presente, non a ciò che accadrà domani. Per noi il presente è il match contro lo Shakhtar, una delle partite più importanti che potrei disputare, qualora l'allenatore mi dia questa possibilità. Ma dobbiamo affrontarla dando il 100%, sappiamo quanto vale per noi giocatori e per l'ambiente Roma".