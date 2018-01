Alessandro Florenzi, esterno della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida all'Inter:



Come si riparte dopo un momento negativo?

Con cattiveria, con voglia di far bene: questa è l’occasione giusta per farlo, è una grande partita.



Ci sarà una grande squadra, rivale per la Roma alla Champions.

Siamo indietro, dobbiamo essere realisti. L’Inter è lì con noi e darà battaglia ma troverà una Roma agguerrita.



Questa è una settimana molto importante.

Sì, abbiamo tre partite importanti: sono tre grandi match, tutta la Roma dovrà farsi trovare pronta a partire già da stasera.



Sfida Champions. Il mercato?

Sicuramente è una sfida importantissima. Al mercato non ci pensiamo proprio.



Spalletti.

Lo abbracceremo. Speriamo di metterli in difficoltà.