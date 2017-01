Altra tappa decisiva nel percorso di avvicinamento al ritorno in campo per Alessandro Florenzi. Il jolly della Roma, ai box dallo scorso ottobre a causa dell'infortunio patito nella trasferta di Reggio Emilia, si è allenato oggi pomeriggio con la Primavera. Il protocollo di recupero prevede il ritorno in campo proprio con i ragazzi di Alberto De Rossi, in una gara di campionato ancora da individuare di comune accordo tra i due staff.