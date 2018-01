Il difensore della Roma Alessandro Florenzi ha parlato del momento del club giallorosso nell'intervista che appar sul match program in vista della sfida all'Atalanta: "È un momento delicato, non facile. Abbiamo avuto dei passaggi a vuoto. Non ci manca nulla, ogni tanto non riusciamo a fare quello che vorremmo, ma dobbiamo lavorare duro per invertire questo trend negativo delle ultime due giornate. Ma sono sicuro che con il lavoro giornaliero ne verremo fuori". Sul Var: Il gol contro il Sassuolo mi è stato annullato, giustamente. Per me il Var porterà solo benefici nel calcio italiano e spero nel calcio in generale .