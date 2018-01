Cengiz Under non perde estimatori nonostante i pochi minuti in campo questa prima parte di stagione. L’attaccante esterno, passato lo scorso giugno alla Roma per tredici milioni di euro più bonus, è al centro delle voci di mercato in Italia (Sassuolo e Verona) e all’estero. Anche il Galatasaray e il Besiktas sarebbero fortemente interessate al prestito del ragazzo fino al termine della stagione, provando anche ad inserire l’opzione del diritto di riscatto nell’operazione. L'agente dell’attaccante, Omer Uzun, ha confermato a Forzaroma.info la permanenza del giocatore nella capitale: “Cengiz non tornerà in Turchia, il suo futuro è alla Roma“.