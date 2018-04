Otre alle migliaia di tifosi in fila, per Roma-Liverpool all’Olimpico è prevista una parata di stelle. Tra i tanti che assisteranno all’evento sportivo dell’anno, ci sarà anche Galliani, ex ad del Milan e adesso senatore di Forza Italia. Le sue parole in merito su Dire Politico: “Il 2 maggio sarò a vedere la partita… E tiferò Roma perché chi vince all’estero vince per tutti. Anche se in Italia siamo rivali. Può immaginare quanto abbia in simpatia il Liverpool dopo la finale di Istanbul. Non ci ho dormito per tre mesi. Vincevamo 3 a 0 e perdemmo la coppa, non era mai successo prima a nessuna squadra…”.