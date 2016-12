Umberto Gandini, amministratore delegato della Roma, in una lunga intervista pubblicata sul sito ufficiale del club giallorosso parla del problema delle barriere nelle due curve dello stadio Olimpico.

"Fa molto male alla Roma, specialmente sul campo, ma anche a tutto il Club. È un’assenza dolorosa. Io sono arrivato dall’esterno, ma ero a conoscenza dei problemi di ordine pubblico e del confronto tra Curva Sud e autorità cittadine. Ovviamente, nei miei primi tre mesi e mezzo in carica ho avuto l’opportunità di approfondire la situazione, ho avuto modo di parlare con le forze dell’ordine e col club per avere un quadro ancora più chiaro dello scenario. Il resto dei tifosi sta vivendo un’atmosfera diversa così come la squadra ospite. La partita contro il Milan di qualche giorno fa giorno è stata fantastica perché moltissime persone sono venute a sostenere la squadra: hanno capito che avevamo un’opportunità storica. La Curva Sud non c’era a causa dei problemi ben noti, ma comunque c’era gente. Questa esperienza è stata fantastica per i giocatori e per la squadra. L’unica cosa che potrei chiedere per l’anno a venire è risolvere questo problema una volta per tutte, rispettando leggi e regolamenti e rispettando tradizioni e orgoglio personale. Non sarà facile, ma questo club deve farcela. Ci sono vari problemi a livelli diversi e quello della Curva Sud è forse il più visibile e che influisce anche sul resto dello stadio. Stiamo aspettando di conoscere i piani delle autorità per il prossimo anno".